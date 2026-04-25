Inauguración del pasaje Papa Francisco, acto y charla con la concejal Cecilia Bugatti

En la mañana del viernes, se rindió un sentido homenaje al Papa Francisco con la inauguración del Pasaje que ahora lleva esa denominación, correspondiente a la cuadra de la ahora ex Av. Rivadavia entre Carmen y San Martín.

Participaron del acto alumnos, docentes y directivos del Colegio e Instituto San Miguel; de la Escuela Primaria N° 21 y de Centros de Promoción Comunitaria; vecinos y colaboradores de la Iglesia “Nuestra Señora del Carmen”, se compartió una emotiva jornada de reconocimiento al primera papa argentino de la historia por su legado espiritual, ético y social.

El intendente Fabián Blanstein; el cura párroco de nuestra ciudad, Padre Eduardo Campion; la concejal Cecilia Bugatti – quien impulsó la ordenanza que luego fue aprobada de forma unánime en el Concejo Deliberante -; demás ediles y autoridades fueron parte del descubrimiento de los carteles con la flamante denominación, más una pequeña biografía del Sumo Pontífice, en San Martín y Rivadavia y en el marco además del primer aniversario de su fallecimiento.

Posteriormente a la bendición y los discursos, luego de recorrer el pasaje junto a la comunidad presente, los niños y jóvenes también fueron los protagonistas del descubrimiento del cartel en la intersección con la Av. Carmen.

Previo al inicio del acto mantuvimos una charla con la autora del proyecto aprobado en el Concejo Deliberante Cecilia Bugatti.

Y tal cual lo indica la crónica del acto, el mismo contó con la alocución de autoridades