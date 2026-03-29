Importante premio para bailarina del nuevo «Estilo Gaucho Ballet» de nuestra ciudad

«Estilo Gaucho Ballet» Formación de Bailarines y Malambistas participó con una representante en la final del Festival Baradero 2026.

La alumna Iara González obtuvo el meritorio 3er. lugar en el rubro solista de Malambo Femenino Sur , frente a un jurado de lujo campeón de Laborde 2019 y bailarín de espectáculos.

También es de destacar que antes de ser Finalista y ganadora, tuvo que clasificar en sede pre-Baradero de Alberti.

La escuela «Estilo Gaucho Ballet Formación de Bailarines y Malambistas» tiene como Directores a Sabrina Ocampos y Diego Rodríguez. La misma surgió en el mes de enero, resaltando que a poco tiempo de iniciada ya cuenta con una matrícula de 71 bailarines entre infantiles, juveniles, mayores y adultos.