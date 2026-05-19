IMPORTANTE JORNADA DE ACTIVIDAD Y AVANCES EN EL SECTOR INDUSTRIAL PLANIFICADO

El pasado viernes se desarrolló una intensa agenda de actividades en el Sector Industrial Planificado.

La misma incluyó un encuentro empresarial de alcance nacional, avances en obras de infraestructura para nuevas firmas radicadas y trabajos de mejorado vial vinculados a la ampliación del predio.

En primer término, en el SUM se llevó adelante un importante evento empresarial encabezado por la firma Bull Plastic SAS, empresa dedicada a la fabricación de piscinas. La compañía recibió a una red de 25 concesionarias provenientes de distintos puntos del país, en una jornada de intercambio y planificación comercial orientada a fortalecer y ampliar su plataforma de negocios hacia mercados internacionales.

La actividad reunió a representantes comerciales, equipos técnicos y directivos de la firma, consolidando al Sector Industrial como un espacio estratégico para el crecimiento productivo y la generación de nuevas oportunidades de expansión empresarial.

Por otra parte, continúan avanzando las obras de infraestructura correspondientes a las naves industriales de firmas radicadas recientemente en el predio. Los trabajos forman parte del proceso de consolidación y crecimiento del Sector Industrial, acompañando la instalación de nuevas empresas y fortaleciendo las condiciones para el desarrollo económico local.

Asimismo, se ejecutan obras de mejorado y estabilizado sobre la calle Presidente Perón, en el tramo de continuación hacia el sector de acceso a la zona de ampliación del predio industrial. Estas tareas permitirán optimizar la circulación y accesibilidad, mejorando la conectividad interna y acompañando el crecimiento ordenado del sector.

De esta manera, el Sector Industrial continúa consolidándose como un polo estratégico para la inversión, la producción y la generación de empleo, impulsando acciones conjuntas entre el ámbito público y privado para fortalecer el desarrollo regional.