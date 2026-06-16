Humor desopilante en el Ciclo Anfitrión con «Revolú»

Para celebrar el Día de la Bandera

Con el mejor humor absurdo, esta comedia aborda una historia delirante, en la que Manuel Belgrano es protagonista.

¿Qué pasaría si, en una anónima escuela de la provincia de Buenos Aires, mientras se prepara el acto del Día de la Bandera, apareciera el mismísimo General Belgrano, en persona?

Los papás y las maestras preparan el acto en aparente normalidad. Mientras tanto, los alumnos, jugando al juego de la copa, invocan al espíritu de Manuel Belgrano, quien inmediatamente se presenta.

Una directora a punto de jubilarse, una secretaria que quiere aprovechar la presencia del prócer, una auxiliar que defiende la portería como una verdadera trinchera de guerrera, una madre enamorada, la otra revolucionaria, un padre admirador del creador de la bandera y un concejal oportunista, son los personajes de esta disparatada obra llena de humor y apta para todo público.

Esta producción de la Compañía Murallón Teatro, proveniente de Tandil, cuenta con las actuaciones de Cristina Carrasco, Claudia Prado, Belén Berrozpe, Valeria Simone, Luciano Ferraris, Nilda Julia Delgado, Nicolás Douburg y Francisco Piñeyro; la asistencia de dirección de Irene Míguez y la dirección de Gustavo Lazarte.

La función será el domingo 21 de junio a las 21 Hs. en el Espacio Teatral Del Borde (B. de Irigoyen 570, Las Flores), que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de Las Flores.

Entradas: $ 15000. Anticipadas $ 12000. Alumnos de Del Borde Teatro $ 10000.

Reservas al: 2244 475510.

Redes: @Teatrobajosuelo / @delbordeteatro.