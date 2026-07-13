Hugo Núñez sobre el partido por semifinales entre Argentina e Inglaterra: “La guerra hay que dejarla al margen, eso es otra cosa”

Así lo expresó el veterano de guerra de Malvinas, a Play Radios al consultarle su parecer sobre el partido que jugará la selección Argentina en la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Luego del pase a semifinales, ante la victoria –el sábado pasado- con Suiza, el seleccionado argentino accedió a semifinales, partido que jugará este miércoles 15 de julio a las 16 hs contra Inglaterra.

Todos coincidimos en que Inglaterra no es un simple rival, luego de aquel enfrentamiento en el mundial del ´86, a pocos años de la finalización de la guerra de Malvinas, es como una herida abierta aún, por lo sucedido en el conflicto bélico. “En aquella época, Malvinas no era un tema de agenda, lo del 86 fue un gran desahogo para nosotros, más allá de que no se mezclan las cosas, fue así. Hoy, el tema Malvinas, ya está mucho más en las escuelas, en los chicos y por ahí se potencia esto”, comentó Hugo Núñez. Y remarcó que ya pasaron 44 años, y es solo un partido de futbol.

“Ya es un clásico, hay una rivalidad con Inglaterra, como lo era jugar con Brasil, siempre queremos ganarle y ojalá se de un triunfo para argentina”, señaló. En este sentido se refirió sobre el posible enfrentamiento que pueda suceder entre las hinchadas y ante algunas informaciones que circulan de refuerzo de seguridad, “no creo que suceda , espero y ojala que no, por lo menos que tengamos la alegría para nosotros”.

Y como buen amante y seguidor de fúbol, Hugo también manifestó sobre el partido: “Siempre se dice que no alcanza con garra y corazón, pero tenemos al mejor, y eso nos da ese plus, que así nos estén matando a pelotazos, siempre puede salir algo de la galera”. Resaltando también que los rivales que quedan son los más difíciles, “todos meten miedo, los partidos hay que jugarlos igual. Tenemos las herramientas y al mejor, podemos ilusionarnos creo yo”.

En la reflexión final, y volviendo sobre Malvinas, Hugo reiteró que se trata de un partido de fútbol, “La guerra hay que dejarla al margen, es otra cosa. Y nosotros, si se nos da, acordarnos que los verdaderos héroes de todo esto están allá en Malvinas, es el legado que dejo en las escuelas, los verdaderos héroes están alla”.