HOY TRANSMISIÓN EN VIVO DEL SORTEO PÚBLICO DE VIVIENDAS

La Municipalidad de Las Flores informa que hoy jueves 4 de junio se realizará el Sorteo Público para la pre-adjudicación de Viviendas.

Será a partir de las 14 horas con Transmisión en Vivo por las redes de la Municipalidad de Las Flores y nuestro medio: Play Radios, desde el facebook FM 107.7 – Play Radios tambien reproducirá la transmisión.

En un contexto de país donde las noticias diarias son el cierre de fábricas, trabajadores que pierden el empleo, y donde pagar el alquiler o los servicios se vuelve cuesta arriba, hoy se respira esperanza, ilusión y la oportunidad de empezar de nuevo.

Se confirma que, aún en tiempos difíciles, un Estado presente marca la diferencia. Acompaña, construye y mejora, aunque sea un poco, la vida de la gente.

Esta tarde se contará con la participación del intendente Fabián Blanstein; autoridades municipales de las distintas áreas intervinientes; también de representantes de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con la presencia de la Escribana Andrea Carelli.

Además alrededor de las 12 – antes al sorteo- está prevista la llegada a nuestra ciudad de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, quien brindará una conferencia de prensa en la esquina de Vidal y 25 de Mayo, sector barrio Raúl Alfonsín.