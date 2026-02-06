Hoy sorteo para la fase de grupos de la Copa Nacional «Tino Costa»

Esta noche se realizará el Sorteo de la Fase de Grupos de la 2ª Copa Nacional de Fútbol Las Flores “Tino Costa”, en esta edición Homenaje a César “Mingo” Angelello.

Será desde las 20.30 horas en el Palacio Municipal, con la presencia de representantes de clubes de futbol, autoridades municipales y medios de comunicación. El sorteo tambien será transmitido por redes para quienes quieran seguirlo desde cualquier lugar.

El Torneo que dará comienzo en nuestra ciudad el próximo viernes 13 de febrero y que se disputará también durante los días 14, 15 y 16 del mencionado mes, contará en su categoría central 2014 con la presencia de ocho equipos de la Asociación del Futbol Argentino (AFA). Además jugarán equipos de las categorías conexas 2012 y 2016.

Participarán también en este campeonato, conjuntos de varios de los clubes de Las Flores y de diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires como así también es válido mencionar que habrá un equipo de la provincia de Corrientes.

Este importante evento, que va por la segunda edición, se destaca en lo deportivo y también en lo que refiere a lo turístico y comercial dada la cantidad de niños y familias que llegan a nuestra ciudad, generando así un importante impacto en distintas áreas como gastronomía, negocios, alojamientos y demás.