La Liga del Comercio e industria de Las Flores cumple 111 años

En este 111° aniversario de La Liga del Comercio e industria, su actual presidente, Carlos Maria Cattorini, hace llegar un saludo a todos los integrantes de la institución. Agradeciendo a los socios fundadores por el compromiso y dedicación que han demostrado en el desarrollo y crecimiento de la comunidad.

Así mismo, a los actuales miembros de la Comisión Directiva por su incansable esfuerzo y dedicación. Su trabajo en equipo y su pasión por el servicio a la institución y los socios.

¡Feliz aniversario, Liga del Comercio e Industria de Las Flores!!