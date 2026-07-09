HOY PEÑA POR LA PATRIA EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA

Este jueves 9 de julio, luego del acto oficial por el 210° Aniversario de la Declaración de nuestra Independencia -a las 11 hs en Plaza Mitre-, el arte, la danza y la música confluirán en un evento enmarcado dentro de los festejos por este día tan importante.

La Dirección Municipal de Cultura es la entidad encargada de la organización de este evento que desde las 12 del mediodía se desarrollará en la Plaza Mitre y del que también participarán artesanos y emprendedores locales y carros gastronómicos de nuestra ciudad.

Es válido destacar que todos los protagonistas que participarán de «La peña por la patria» serán artistas florenses que subirán al escenario a partir de las 14 horas para amenizar una jornada libre, abierta y gratuita para toda la comunidad.

Actuarán: Peñeros, Agustina Romero, Camila Carabajal, Agustín Loyarte, Leónides Luján, De los Parajes. En Danza: Estilo Gaucho, La Tacuara. Participacion de Mujeres Rurales, Grupo Canturreando