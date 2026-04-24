Hoy Pancho Santarén en la noche 150 de «Folclore para Escuchar»

Hoy será la noche 150 de Folclore para Escuchar y, como cada mes, su creador Fernando Calles visitó los estudios de la radio, no solamente para hablar de ésta velada especial sino del camino recorrido en éstos 20 años.

Llegará nuevamente el gran artista de Tres Arroyos PANCHO SANTARÉN.

«A veces ponerle énfasis en un número es un poco raro, pero teniendo en cuenta todo lo transitado enorgullece que ya sea un ciclo de trascendencia nacional» comentaba Fernando. Una vez mas se remarca la cantidad de artistas que se ofrecen para ser parte del ciclo.

Relacionado con la presentación de Pancho Santarén, Fernando dijo que «a la hora de elegir, pararse frente a la lista de artistas, también se busca el afecto. Además que hace un par de meses ganó el Pre-Cosquín. Todo lo pusimos en la balanza».

Pancho Santarén dijo en su anterior presentación que «nunca viví algo así» y agregó que aquella presentación en el ciclo fue «un antes y un después en su carrera».

Una vez mas la invitación está hecha para hoy a las 21 hs, entrada libre y gratuita, Salón Rojo Municipal.