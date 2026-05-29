Hoy otra imperdible noche de Folclore para Escuchar

Coincidiendo con el dia del folclorista, hoy, viernes 29 de mayo, podremos disfrutar de una nueva edición del ciclo Folclore para Escuchar, con la presentación de Emma Juárez, cantor y bailarín florense dedicado al folclore argentino desde muy chico.

El ciclo creado y conducido por Fernando Calles transita la 20° temporada y en esta oportunidad vuelve a convocar a un joven artista nuestro. “Emma tiene una voz muy particular, que no te cansa de escuchar, una voz con mucho sentimiento y además con un crecimiento artístico muy importante”, expresó Fernando hoy en la clásica invitación al ciclo, que el conductor hace desde nuestro medio.

Con un repertorio que va a sorprender, esta noche Emma no estará solo, se presentará con su bombo y la guitarra y lo acompañarán dos grandes músicos también florenses, Pablo Urnissa y David “Chiqui” Noguera.

Con la garantía de un buen espectáculo ya que “los artistas de Las Flores que hemos convocado para Folclore…, se han ocupado y preocupado por hacer una presentación de altísimo nivel con un respeto hacia el ciclo que me enorgullece”, comentó el creador.

Desde las 21 hs, todos invitados al Salón Rojo Municipal para compartir otra noche imperdible de Folclore para Escuchar.