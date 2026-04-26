HOY MELVI FERNÁNDEZ EN EL TALLER DE PRODUCCION MUSICAL FLORENSE

La Dirección Municipal de Cultura, en su tarea de promoción del desarrollo de nuestros artistas, realiza y le da continuidad de acción al Taller de Producción Musical Florense que encabeza el profesor David “Chicky” Noguera.

Esta vez, en el marco del Taller, podrá observarse el trabajo de Melvi Fernández.

El protagonista es un apasionado por el folclore desde que se inició en la actividad. A los 16 años y por tres años consecutivos, fue integrante del grupo de música nativa “Añoranzas de mi tierra” para después, como solista e impulsado por Daniela Pereyra, ser animador en presentaciones que fueron realizadas en diferentes espacios públicos de nuestra comunidad.

Es válido de mencionar que el Taller de Producción Musical Florense, brinda a los solistas vocales o instrumentales la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias, creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipulado.

Allí se incluyen: post-producción, arreglo musical, grabación, mezcla y master, por lo que el artista se encuentra siempre con un trabajo de alta calidad hecho de manera gratuita.

Hoy domingo a partir de las 19 horas en la plataforma digital Youtube, se exhibirá esta gran producción de Melvi Fernández para que pueda ser visibilizada por toda la comunidad.

El link para mirarla es: https://youtu.be/Rfx0i3Ks5MQ