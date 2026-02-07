Hoy gran evento boxístico en Rauch con KARIM CRUCCE de fondo

Ésta noche el boxeo vuelve a la vecina ciudad de Rauch y KARIM CRUCCE se calza los guantes por primera vez en éste 2026.

El festival dará comienzo a las 21 horas, en las instalaciones del Polideportivo Municipal, con la organización a cargo de Golden Gym de Walter Crucce junto a Ariel Salazar con el auspicio de la Municipalidad de Rauch. Está confirmado que habrá púgiles amateurs de nuestra ciudad enfrentando a duros rivales de Rauch que subirán al cuadrilátero: Alejandro Giménez; Hugo Escobar; Elias Ayala; Santiago Del Greco; Joaquín Cardarelli y Mauro Cardarelli.

Habrá en total 10 peleas amateurs y 2 combates profesionales. Entre las peleas profesionales, habrá una de Damas, entre Martina Batista (Saladillo) y Micaela Torres (Trelew), y en el combate de fondo, dentro de la categoría pesados, se presenta Karim Crucce (Las Flores) frente al fuerte «probador» Ramón Ibarra (Santiago del Estero).

El valor de las entradas preferenciales, anticipadas, será de 10 mil pesos. En puerta tendrán un costo de 15 mil.