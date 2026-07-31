Hoy Folclore para Escuchar con Lolo Rodriguez: «un cantorazo, una noche para disfrutar cada uno de los temas»

En una nueva edición del ciclo Folclore para Escuchar, Fernando Calles presentó en el aire de Frecuencia Personal, al artista que llegará esta noche al Salón Rojo Municipal.

Lolo Rodríguez desde su ciudad natal, Lobería, llega con toda la música nativa para compartirla con todos nosotros. “Es un cantorazo, y fue el representante que tuvo la provincia De Buenos Aires en el festival de Laborde”, señaló Fernando, creador, productor y conductor del ciclo. “Es muy particular, con un repertorio muy variado…muy respetuoso del lugar donde toca, se adapta al espacio en el que está, más festivalero si es una peña, si es este ciclo, un repertorio variado en estilos”, completó sobre el músico.

En su 20° temporada, este espacio de música nuestra, tradicional y tan prestigioso, sigue ofreciendo artistas de un gran nivel musical y de calidad indiscutida.

Toda la comunidad está invitada esta noche, desde las 21 hs –siempre puntual- en el Salón Rojo con entrada libre y gratuita. “Va a ser una noche muy linda, van a disfrutar cada uno de los temas, algunos conocerán y otros no, pero vale la pena prestar el oído a nuevas canciones”.