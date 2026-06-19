Hoy Feria Distrital de Educación, arte, ciencia y tecnología en la Escuela 21

Se desarrolla en la jornada de hoy la Feria Distrital de Educación, arte, ciencia y tecnología en la Escuela Primaria N°21, como cada año una escuela local es sede de esta primera instancia de feria donde se presentan proyectos trabajados en clases desde comienzo del ciclo lectivo.

Con presencia de autoridades educativas locales y distritales, el intendente municipal acompañado de funcionarios, docentes, familias y los protagonistas de cada stand: los alumnos, se realizó el acto de apertura oficial con la bienvenida por parte de la escuela anfitriona y con la palabra de la inspectora Jefe distrital, Marcela Ferrari y del intendente Fabián Blanstein.

Las aulas muestran, durante esta mañana y hasta la tarde, más de 20 proyectos elaborados y tratados en clase entre alumnos y docentes de las instituciones de distintos niveles y modalidades –inicial, primario, especial, etc.-.

Las autoridades destacaron el inmenso trabajo que se realiza a diario en las aulas, y que en ocasiones como ésta se puede mostrar a toda la comunidad educativa. Señalaron también la importancia de juntar la ciencia con la educación, cómo en cada proyecto se profundiza en distintos temas. ambiente, naturaleza, historia enriqueciendo la formación de cada niño. Y resaltaron el trabajo articulado e integral entre escuela, municipio, Consejo Escolar y autoridades distritales que hacen que se logren estos resultados.

Para finalizar la presentación, alumnos de 1° y 2° grado cantaron dos canciones para todos los presentes.