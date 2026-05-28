    ULTIMAS NOTICIAS:
    General

    Hoy acompañamiento en el duelo: espacio de contención brindado por la Cooperativa

    Desde Servicios Sociales de la Cooperativa de Electricidad de Las Flores se invita a la comunidad a participar de este espacio pensado para acompañar, contener y brindar herramientas en momentos difíciles.

    🗓️ Jueves 28 de mayo 2026
    🕕 18:00 hs
    📍 Av. Carmen 444

    Se trata de un encuentro coordinado por profesionales en Psicología y Trabajo Social, orientado a transitar el proceso de duelo de manera acompañada.

    Un espacio para compartir, escuchar y sanar.

    Para más información, comunicarse al 442429 o acercarse a nuestras oficinas.

    Tu cooperativa, nuestro compromiso.

