Hoy acompañamiento en el duelo: espacio de contención brindado por la Cooperativa

Desde Servicios Sociales de la Cooperativa de Electricidad de Las Flores se invita a la comunidad a participar de este espacio pensado para acompañar, contener y brindar herramientas en momentos difíciles.
🗓️ Jueves 28 de mayo 2026
🕕 18:00 hs
📍 Av. Carmen 444
Se trata de un encuentro coordinado por profesionales en Psicología y Trabajo Social, orientado a transitar el proceso de duelo de manera acompañada.
Un espacio para compartir, escuchar y sanar.
Para más información, comunicarse al 442429 o acercarse a nuestras oficinas.
Tu cooperativa, nuestro compromiso.