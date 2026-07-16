Hoy 16 de julio celebramos a la Virgen del Carmen

Hoy 16 de julio, nuestra ciudad celebra a su santa patrona: La Virgen del Carmen. En un día semi feriado para los florenses, dado que se declaró día no laborable para la Administración Pública y feriado optativo para la industria, comercio y restantes actividades, el movimiento es menor.

La procesión por las calles de la ciudad se programó a las 14:30 hs y al finalizar se realizará la misa. Como todos los años acompañarán las capillas de los distintos barrios, estandartes de parajes rurales e instituciones con banderas, imágenes e insignias religiosas que caminarán junto a los fieles con los cánticos caracteristicos de la fecha.

Además, en Plaza Mitre se instalarán los emprendedores, artesanos, instituciones y alumnos de las Promos 2026 cada uno con su puesto de venta de productos, cosas para el mate, café, dándole un colorido especial a la tarde.

El clima, a diferencia de otros años, donde el frío es el protagonista, hoy está templado y se esperan algo más de 20 grados para la hora de la procesión, lo que invita aún más, a formar parte de esta celebración popular.