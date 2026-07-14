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    HORARIOS DEL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” EN VACACIONES DE INVIERNO

    La Secretaría de Deportes informa que durante el receso invernal escolar, comprendido desde el lunes 20 de julio hasta el sábado 1° de agosto, el horario para los nadadores libres en el natatorio climatizado Municipal “Hugo Mauro” serán los siguientes:
    Lunes a viernes: de 8 a 13 y de 17 a 22 horas.
    Sábado: de 8 a 12 horas.

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