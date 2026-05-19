HOCKEY: TRIUNFOS DE EL TALADRO EN LA CANCHA DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL

La Secretaría de Deportes hace mención a las victorias obtenidas por el Club Atlético El Taladro ante San Miguel de Las Heras, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura de Hockey correspondiente a la Liga Cuenca del Salado.

El pasado sábado, en la cancha del Centro Recreativo Municipal Néstor Kirchner, los elencos del “Verde” se hicieron fuertes de local y se impusieron en todas las categorías.

En Séptima, las florenses ganaron 5 a 2, con conversiones de Renata Diz en cinco ocasiones, ocupando de esta manera la primera ubicación en la tabla de goleadoras con 19 conquistas. Con este triunfo, El Taladro continúa en los primeros puestos, luchando por el campeonato.

Por otro lado, el equipo de Sexta obtuvo un resultado histórico al golear 21 a 0, haciéndose presentes en el marcador Renata Diz (9), Pilar Tibiletti (8), Nicole Robles (2), Jazmín Astaburuaga (1) y Lucía Quejeiro (1).

Asimismo, la Primera División cerró la exitosa jornada que fue presenciada por el director de Deportes, Pedro Cantet. En este caso, el encuentro culminó 8 a 1, con anotaciones de Felisa Suárez (2), Kiara Bucci (2), Josefina Etcheverry (2) y Pilar Tibiletti (2).

Si bien se espera un partido más equilibrado, de acuerdo con los resultados que se habían registrado ante La Heras, las chicas de El Taladro mostraron mucha actitud en todo momento para llevarse los tres puntos en este torneo por demás competitivo.

Cabe destacar que la mayoría de los goles llegaron a través de sus jugadoras referentes, quienes vienen marcando el camino desde hace un tiempo.