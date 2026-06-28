Hockey: la séptima de El Taladro clasificó a los Play Off del Apertura y ahora va por el título

La Séptima División del club El Taladro (Sub 14) clasificó a los play off del torneo apertura de hockey al empatar éste sábado ante el equipo de Lobos en un excelente partido de nuestras representantes frente a las líderes del campeonato.

El 2 a 2 definitivo le permitió a El Taladro sellar una excelente campaña finalizando dicho Torneo Apertura en la segunda posición con 32 puntos, solo por detrás de Lobos Athletic Club, que fue primero con 36 unidades.

A raíz de los resultados y la posición final obtenida, el equipo florense aseguró su clasificación a los Play Off y el próximo 4 de julio jugarán una de las semifinales del certamen contra A. y S. Gral. Belgrano en la ciudad de Lobos buscando así un resultado favorable que le permita meterse en la gran final del Torneo Apertura.

Mientras tanto, en Sexta División, Intermedia y Primera no lograron avanzar a la etapa decisiva finalizando así su participación en el campeonato.

La ya destacada actuación de las jovencitas florenses hace que se mantenga la ilusión de la posibilidad de apuntar al título para inscribir el nombre de El Taladro en la historia del certamen.