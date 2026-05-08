Hechos policiales ocurridos en la ciudad: abigeato y robo a una distribuidora

El comando de prevención rural de Las Flores informa sobre un hecho de abigeato ourrido en nuestra ciudad en los ultimos dias:

Se llevo a cabo la Detención de un masculino oriundo de este medio en marco de PP 0100-000551/26 caratulado ABIGEATO AGRAVADO – LAS FLORES, con la intervención de UFI 11 y Juzgado de Garantías 1 ambos del Departamento Judicial de Azul.- A raíz de denuncia radicada en esta Dependencia con fecha 27 de enero de 2026 donde denunciante daba cuenta del faltante de 9 vacas con sus terneros, de raza Aberdeen Angus colorado, de su establecimiento rural sito en paraje EL TRIGO- Raiz tareas investigativas G.T.O. este C.P.R. testimonios aportado Magistrado interviniente ordenó medidas que fueron cumplimentadas en esta ciudad.

Asimismo, se le recuerda a la población que ante cualquier eventualidad puede dirigirse al asiento físico de esta Dependencia sito en Av. presidente Perón y ruta Prov. 30, o bien se puede comunicar al abonado número 454354 o cel. 2244502133.

Informe a cargo del Subcomisario Esteban Monfort, (A.C.D.) 2° Jefe Comando de Prevención Rural Las Flores.

En tanto, La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal Las Flores, a traves de la Dirección Gral. De Protección Ciudadana de la ciudad de Las Flores informa sobre hechos acontecidos en materia de Seguridad

ROBO

En horas de la madrugada del día jueves 7, se tomó conocimiento de un hecho de robo calificado ocurrido en una vivienda de esta ciudad, lindante a un comercio del rubro distribuidora de bebidas y comestibles.

Según las primeras averiguaciones, tres masculinos con sus rostros cubiertos y armados ingresaron al domicilio, donde redujeron y maniataron a los moradores, sustrayendo una importante suma de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de valor.

Asimismo, se sospecha que existiría un cuarto individuo a bordo de un vehículo, quien habría colaborado con la huida, situación que se está tratando de determinar con los registros fílmicos de Monitoreo y cámaras privadas.

Interviene en la investigación personal policial de esta dependencia y personal de la Sub D.D.I. local, llevándose adelante tareas investigativas a fin de lograr la identificación de los autores del hecho.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa, con intervención de la autoridad judicial competente.