GUSTAVO MONDINI EN EL DIA DEL VETERANO Y LOS CAÍDOS EN MALVINAS: «VOLVER A LAS ISLAS ES ALGO PENDIENTE PARA MI»

Tras el acto realizado en plaza Mitre – ver informe debajo de esta nota– , conversamos en nuestros estudios con el veterano Gustavo Mondini. Repasó sus días en las islas, los recuerdos intactos de esos dias, contó cómo fueron los años que siguieron y cómo es hoy su vida diaria.

En esta fecha tan especial para todos los que vivieron lo que fue la guerra de Malvinas, Gustavo reflexionó sobre lo que significa para ellos, los que estuvieron ahí, sintiendo el frío y los estruendos de las bombas: “Los 2 de abril –dijo- es el dia que nos sentimos más reconocidos, es como que el resto del año, nos tienen ahí guardados. Aunque nosotros, acá. tenemos la suerte de que saben quienes somos, no necesitamos la remera de Malvinas para que nos conozcan, como en otros lugares”.

Tambien expresó su deseo de volver a las islas algún dia. “Lo quiero hacer, es algo pendiente para mi, pero ahora los vuelos son una vez por semana, hay que tener todo reservado, y lo peor de todo es que te sellan el pasaporte los ingleses”.

Gustavo, además, nos obsequió una cinta con la bandera argentina y la inscripción “Malvinas Argentinas 2 de abril 1982” a cada uno, cintas que repartió entre los presentes -en el acto de la plaza -docentes, abanderados, autoridades, etc- . Detalles mínimos que hacen la diferencia.

44 AÑOS DE MALVINAS: LA IMPORTANCIA DE NO OLVIDAR A NUESTROS HÉROES

La jornada conmemorativa por el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas comenzó con sentidos homenajes en distintos puntos de la ciudad. En primera instancia, el intendente Fabián Blanstein, junto a los veteranos de guerra, funcionarios municipales, autoridades locales y medios de comunicación, se dirigieron al espacio verde que lleva el nombre del veterano «Carlos Alberto Bonda», donde realizaron la colocación de una ofrenda floral en memoria de los caídos. Posteriormente, la comitiva se trasladó a la Plaza Arturo Illia para proceder al izamiento de la Bandera Argentina y de la Bandera de Malvinas, reafirmando el sentimiento de soberanía.

Tras estos actos preliminares, la actividad central se desarrolló en la Mitre. Allí, en un clima de profunda emotividad y respeto, se llevó a cabo el acto oficial organizado por la Municipalidad de Las Flores, que destacó el sentido homenaje a quienes dieron su vida en defensa de la patria y realzó la figura de nuestros héroes que, con su presencia, honraron la ceremonia.

El encuentro contó con la participación del intendente Fabián Blanstein; el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Muñiz; el actual funcionario del gobierno provincial, Alberto Gelené; concejales y demás autoridades de la ciudad. Durante la jornada, bajo la conducción del locutor Fernando Calles, se subrayó la valoración a los ex combatientes y el reconocimiento a la figura de los soldados movilizados en el Atlántico Sur durante el conflicto de 1982.

Estuvieron presentes también alumnos, directivos y abanderados de distintos establecimientos escolares, representantes de las fuerzas policiales, Bomberos Voluntarios y referentes de instituciones intermedias. Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, el cura párroco Eduardo Campión realizó una invocación religiosa, seguida por las palabras de la Secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, quien brindó un mensaje de absoluto reconocimiento a los héroes de una guerra que marcó a generaciones enteras.

En representación de las familias, Emily Talab – hija de uno de los soldados que estuvieron en el continente en resguardo de nuestra patria – se dirigió a los presentes para subrayar el pedido de reconocimiento a la condición de los ex conscriptos movilizados. Por su parte, el veterano de guerra Gustavo Mondini compartió un sentido discurso centrado en su experiencia personal y en la importancia de no olvidar a aquellos que dejaron su vida en esa querida porción de suelo argentino.

En el cierre de la jornada, cargada de patriotismo, los asistentes entonaron la Marcha de Malvinas y, al grito de ¡Viva la Patria!, se produjo la desconcentración del público asistente.