Guillermo Gavazza y Abril Lucero son las nuevas autoridades del Club de Leones y Club Leo de Las Flores

El domingo 5 de julio el club de Leones de Las Flores y Club Leo realizaron cambio de autoridades.

El León Guillermo Gavazza es el nuevo presidente del Club de Leones, quien recibió los atributos por parte del Leon Marcos Basoalto. En el Cub Leo, asumió como Presidente Abril Lucero, recibiendo los mismos, de mano de la Leo Sofía Asla.

Además, durante el evento se efectuaron reconocimientos al Pas Gobernador Gustavo Gil, Leones, Leos, Damas, con emotivas palabras de las autoridades presentes.

Participaron del acto El Intendente Municipal Fabián Blanstein, Pas Gobernador del Distrito O 5 Gustavo Gil, Jefe de Zona II, Luis Saupurein, Autoridades del Distrito Leo O 5, Pas Gobernadora Marcela Martínez, Leones, Damas, Familiares y amigos.