Gran torneo de padel primera división – Inicio temporada de ciclismo en la pista municipal

PADEL: ATRACTIVO CERTAMEN DE PRIMERA DIVISIÓN

El secretario de Deportes, Favio Folini, y el director de Deportes, Pedro Cantet, estuvieron presentes en el Torneo Provincial de Padel de primera categoría libre que se llevó a cabo desde el viernes 3 hasta el domingo 5 de abril en las instalaciones de “Más Padel”, con la organización del florense Cristian Rechuze.

Se vivió una verdadera fiesta durante las tres jornadas, con partidos de altísimo nivel, muy disputados e intensos, que hicieron deleitar al numeroso público que colmó las instalaciones de Tucumán 460.

En la fase semifinal, Bordón (Tandil) y Weimeister (Entre Ríos) vencieron 6/4 y 6/3 a Monfroglio (Balcarce) y Silveri (Olavarría), mientras que Villarruel (Alvear) y Dorza (Alvear) superaron 7/6 y 6/4 a Lazarte (Dolores) y San Juan (Mar del Plata). En la final, en tanto, Villarruel y Dorza se impusieron 6/1, 2/6 y 6/3 sobre Bordón y Weimeister.

CICLISMO: INICIO DE TEMPORADA EN LA PISTA MUNICIPAL

La Pista Municipal de Ciclismo fue escenario el sábado 4 de abril de la primera competencia de la temporada, organizada por la Agrupación Florense de Ciclismo.

Con el acompañamiento del secretario de Deportes, Favio Folini, y el director de la mencionada área, Pedro Cantet, el número interesante de pedalistas locales y de distintas ciudades brindaron un muy buen espectáculo.

Los resultados de la jornada en las respectivas pruebas fueron: Lucrecia Hernández (Olavarría, Peña Debutante y Damas), Juan Barrera (Las Flores, Mayores y Menores), Jorge “Chavo” Sosa (Lobería, Master “B”), Martín García (Tapalqué, Master “C”) y Juan Mazzola (Las Flores, Libre).

Con respecto a la participación de los ciclistas de nuestra ciudad, los puestos alcanzados fueron: en Peña Debutante: 2°) Facundo Pereyra y 3°) Gustavo Montenegro. En Damas: 3°) Daniela Pardo. Mayores y Menores: 3°) Jonatan Ostrit, 5°) Emiliano Fernández, 6°) Lucas Lamela y 7°) Daniel Caputo. En master “B”: 5°) Gustavo Aguirre. En Libre: 4°) David Alegre.