Gran propuesta teatral hoy en el Español

Hoy a las 21.30hs en el Teatro Español se viene la famosa comedia dramática «BAJO TERAPIA» de Matías Del Federico con adaptación de Daniel Veronese que es éxito hace años en Calle Corrientes y que se está presentando simultáneamente en Buenos Aires, Roma, París y Miami.

Una comedia necesaria, que hay que ver, que te hará reír y reflexionar con temas tan difíciles como actuales.

En este caso, puesta en escena por la Compañía Diagonales Teatro de la ciudad de La Plata (4ta. Temporada), con Dirección de Daniel Mondino.

Una comedia imperdible, en la que seguramente alguno de los personajes o la temática te va a hacer sentir identificado. Tres parejas en una terapia (no se conocen) y la Psicóloga no está presente y deja 8 sobres con las consignas a tratar y es ahí donde surgen los entredichos, discusiones, coincidencias o no entre los partícipes.

En ocasiones sale de adentro de los personajes, toda esa cosa fea, oscura que tenemos y a veces no lo sabemos. Nada es lo que parece y el final inesperado hecha luz sobre ellos.

Entradas a la venta en la boletería del Teatro Español.