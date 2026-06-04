Gran convocatoria a la marcha del 3J en Las Flores

Ayer, 3 de junio, una masiva concentración se llevó a cabo frente al Congreso de la Nación para reclamar por políticas públicas que ayuden a prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y diversidades. Bajo la consigna vivas y libres, el colectivo “Ni una menos”, a once años de la primera marcha volvió a salir a las calles en reclamo de mejores políticas públicas y por justicia ante el reciente femicidio de la joven Agustina Vega y Dulce Beatriz Candia.

La multitudinaria convocatoria se replicó en muchas ciudades de todo el país, así como en nuestra ciudad, donde cientos de personas participaron de la marcha, iniciativa de mujeres autoconvocadas.

A las 18:30 hs desde el obelisco mujeres, hombres y niños, caminaron hacia plaza Mitre con carteles, banderas y pancartas con mensajes “ni una menos”, “no aparecemos muertas, nos asesinan”, “vivas y libres nos queremos”.

Al llegar, en el pasaje Juan Manuel de Rosas, hubo micrófono abierto donde, varias personas leyeron cartas, dejaron un mensaje y se expresaron libremente sobre la fecha.