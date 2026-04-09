Golpe a la industria: cayó 8,7% en febrero

La actividad industrial volvió a mostrar números en rojo y encendió nuevas señales de alarma sobre el nivel de actividad económica. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la producción manufacturera registró en febrero una fuerte contracción interanual y acumuló su segundo mes consecutivo de retroceso en 2026.

De acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI), la actividad cayó 8,7% respecto a febrero de 2025, mientras que el primer bimestre del año acumula una baja del 6,0% frente al mismo período del año pasado.

Caída mensual y señales de enfriamiento

El deterioro también se reflejó en la comparación mensual. La serie desestacionalizada mostró una disminución del 4,0% frente a enero, lo que confirma una desaceleración del ritmo productivo en el inicio del año.

Aunque la serie tendencia-ciclo exhibió una leve variación positiva del 0,2%, el panorama general sigue dominado por la retracción industrial y la debilidad del consumo y la inversión.

El informe oficial señala que 14 de las 16 ramas industriales registraron caídas interanuales durante febrero, reflejando un impacto generalizado sobre el entramado productivo.

Entre los sectores con mayor incidencia negativa se destacaron:

Maquinaria y equipo: -29,4%

Automotores y autopartes: -24,6%

Otros equipos e instrumentos: -24,6%

Textiles: -33,2%

Prendas de vestir, cuero y calzado: -18,2%

Alimentos y bebidas: -6,9%

También retrocedieron industrias clave vinculadas a la construcción y la metalurgia, como minerales no metálicos y metálicas básicas, productos de metal y muebles.

En contraste, sólo dos divisiones mostraron aportes positivos: la refinación del petróleo y la producción de sustancias y productos químicos, que lograron amortiguar parcialmente la caída general.

El desempeño de rubros ligados al mercado interno volvió a evidenciar el impacto del menor poder adquisitivo y la retracción de la demanda.

Dentro de alimentos y bebidas —uno de los segmentos de mayor peso industrial— se observaron retrocesos en carnes, panificados, bebidas y molienda de oleaginosas, aunque algunos nichos como los productos lácteos mostraron mejoras puntuales.

La situación fue aún más crítica en los sectores textiles e indumentaria, tradicionalmente sensibles al consumo doméstico, que registraron algunas de las mayores contracciones del mes.

Los datos del INDEC confirman que la industria arrancó 2026 con un escenario adverso, marcado por caídas generalizadas y un nivel de producción inferior al del año pasado.

Con la mayoría de las ramas en baja y sin señales claras de recuperación inmediata, el comportamiento del sector manufacturero aparece como uno de los principales desafíos económicos del primer semestre, en un contexto donde la reactivación todavía no logra consolidarse.

FUENTE: LA TECLA