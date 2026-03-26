Gladys Riquelme: “No vamos a dejar que la historia popular la sigan contando los conservadores”

En el marco del aniversario de Las Flores, donde se repasa y recuerda la historia de la ciudad, vuelven a surgir en la memoria colectiva los libros que han reflejado nuestros orígenes. Es cierto que los hay y más de uno, pero también es válido decir que, en muchos casos, no todos son nombrados y referenciados.

La periodista Gladys Riquelme, es coautora –junto a Norma Alvarez y Lucila Pagliere- de “El Camino de Las Flores”, un libro que recorre la historia local de una forma diferente a “la oficial”,

“Hay que ir más atrás, saber de dónde venimos”, señaló su autora hoy en una entrevista con Play Radios. En ese sentido, cuestiona las versiones tradicionales de la historia local, señalando que se construyó un relato incompleto, dejando afuera voces fundamentales. “Pareciera que este pueblo fue hecho por unitarios”, agrega.

El libro El camino de Las Flores, también tuvo aporte de distintos colaboradores y posee un importante material fotográfico, que estuvo a cargo de un periodista platense. Se pueden encontrar ejemplares en las bibliotecas de la ciudad, aunque no es visiblemente ofrecido para la consulta. “Acá están las voces de los que no quieren que estén. No romanticemos, digamos las cosas tal cual son porque eso nos hace ser verdaderos”, afirma Riquelme.

La realización de este trabajo no fue sencilla, la investigación luego se consolidó académicamente en un proceso que se extendió por varios años. Sin embargo, la periodista sostiene que aún queda mucho por hacer. Señala, por ejemplo, la falta de utilización del libro en ámbitos educativos y la necesidad de no seguir reproduciendo “el mismo paradigma de pensamiento conservador y unitario que deja afuera a muchos sectores, especialmente a los trabajadores”.

Finalmente reflexiona, “hay que dejar de responsabilizar únicamente al político de turno”, e insiste en que debemos asumir un compromiso colectivo con la memoria y la construcción del futuro. Porque el cambio también está en la historia y en cómo decidimos contarla. “Es posible surgir con la verdad. No dijimos pavadas, dijimos cosas reales”.