Gladys Riquelme: «necesitamos abrir espacios de debate para discutir el futuro de la ciudad»

En una entrevista en Play Radios, con definiciones claras sobre la actualidad local, la periodista Gladys Riquelme puso el foco en la responsabilidad social del periodismo, el manejo de la opinión pública, la entrega de viviendas, la participación de las nuevas generaciones y el rol de las mujeres en la construcción de una comunidad más comprometida.

Respecto de la reciente polémica vinculada a la adjudicación de viviendas, Riquelme remarcó que el proceso de sorteo es una responsabilidad de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia, organismo que cuenta con áreas específicas para garantizar la transparencia de estos procedimientos. En ese sentido, señaló que observó tanto la buena fe de dirigentes involucrados como la presencia de referentes de distintos espacios políticos atentos a posibles irregularidades.

La periodista advirtió sobre la necesidad de actuar con respeto en una comunidad donde “nos conocemos todos”, y cuestionó determinadas prácticas comunicacionales que, a su entender, no contribuyen a un tratamiento responsable de la información. “No se puede llamar a un vecino para confrontarlo con otro. Eso no es hacer periodismo”, sostuvo, al tiempo que alertó sobre los riesgos de manipular la opinión pública a través del lenguaje y de construcciones mediáticas que terminan utilizando a las personas. “Cuando usas a la gente con el lenguaje es más perverso, el otro que te está manipulando es perverso”, dijo.

Riquelme también consideró que en Las Flores existe una fuerte interna política y que las tensiones actuales no pueden interpretarse como hechos aislados. En ese contexto, planteó la necesidad de abrir espacios de debate para discutir el futuro de la ciudad y “tenemos que preguntarnos hacia dónde queremos ir como comunidad”.

En relación con la política habitacional, y en referencia a las distintas opiniones luego del sorteo, destacó los resultados alcanzados en los últimos años, mencionando la construcción de barrios, consorcios, la entrega de terrenos y viviendas, así como distintas soluciones habitacionales. Desde su mirada, los resultados concretos de la gestión en esta materia son visibles. “La gestión es impecable, en cuanto a resultados”. Y remarcó que hay que hacer una mesa de debate. «Hacia donde queremos ir en Las Flores.? Porque dejamos que hacia donde querés ir lo maneje el dirigente de turno con la radio que tiene acomodada, con el medio que tiene acomodado. El periodismo tiene que levantar la cabeza».

Otro de los ejes de la entrevista fue la educación y el papel de las nuevas generaciones. Allí señaló que existen docentes profundamente comprometidos con el acompañamiento de los jóvenes, mientras que otros no asumen el mismo nivel de responsabilidad. Para Riquelme, es fundamental otorgar mayor protagonismo a los jóvenes y generar espacios donde puedan involucrarse activamente en la vida social y comunitaria.

Resaltó la importancia del movimiento Ni Una Menos y valoró especialmente la última movilización realizada en la ciudad, que contó con una importante participación estudiantil. Según explicó, son esas jóvenes quienes luego pueden detectar y acompañar situaciones de violencia o abuso dentro de las escuelas y sus entornos cercanos.

La periodista convocó a la comunidad a comprometerse frente a estas problemáticas, alentando a quienes conozcan casos de violencia a acercarse a las organizaciones y grupos de mujeres que trabajan de manera autoconvocada para brindar contención y ayuda. “Las mujeres nos hemos empoderado, pero hay que ir a la par, no adelante ni atrás”, expresó.

Finalmente, Riquelme reivindicó el papel de un periodismo capaz de promover el debate, escuchar todas las voces y contribuir a una sociedad más participativa. Como reflexión final, señaló que a Las Flores “le falta rebeldía”, involucrarse más, cuestionar…