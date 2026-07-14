General Alvear festeja su aniversario con asado gratis y Amar Azul como cierre musical

General Alvear se prepara para vivir tres jornadas a puros festejos con motivo de su 157 aniversario.

Del 24 al 26 de julio la ciudad ofrece no solo variedad de espectáculos y entretenimiento para toda la familia sino que, como ya es característico, habrá asado gratis para todos los asistentes.

Sin dudas, el principal atractivo del evento será el imponente almuerzo criollo del domingo 26 de julio al mediodía, donde se servirán 10 vaquillonas a la reja enteras asadas que desde el sábado a la tardecita los Gauchos Peregrinos preparan. Bajo la premisa de que «quien llegue al pueblo come gratis», la degustación de la carne se ofrecerá de manera totalmente libre y gratuita para todos los vecinos y turistas que asistan al Predio del Ferrocarril.

El cronograma oficial comenzará el viernes con una «Noche de Fogón» y continuará el sábado con un desfile cívico-militar. Durante todo el fin de semana habrá un parque de diversiones, food trucks y una feria con más de 150 artesanos.

El broche de oro musical en el escenario principal estará a cargo de la mítica banda de cumbia Amar Azul.

Las actividades concluirán el domingo 2 de agosto con una gran jineteada y pruebas de rienda criollas.

Todos los espectáculos por el aniversario: