«Gareca» Muñiz sobre el convenio con el CEAMSE: «La Libertad Avanza no acompañó por no comprender o por otra intencionalidad”

Por mayoría y con los votos de los concejales del oficialismo y del bloque «Adelante Juntos» se aprobó anoche el convenio del ejecutivo municipal con el Ceamse para el retiro y servicio de disposición final de los residuos sólidos urbanos de nuestra ciudad.

El bloque opositor de La Libertad Avanza votó en contra ya que lo consideran «un parche» y no sería ésta una solución definitiva, además de tener algunas dudas respecto al convenio firmado.

Vale recordar que previamente a la sesión extraordinaria de anoche, los concejales mantuvieron una reunión con los funcionarios Javier Di Giano (legales); Javier Arreyes (Secretario de Obras Públicas) y Analía Lorenzo (Directora de gestión integral de residuos sólidos urbanos) quienes explicaron los alcances del acuerdo con el Ceamse.y respondieron a todas las inquietudes que los ediles tuvieran.

Ya aprobado éste acuerdo, desde el ejecutivo se adelantó que los “cambios y mejoras” del estado de la planta se comenzarán a ver en pocos meses no solo por el retiro de parte de la “basura” existente y que permitiría bajar las “montañas” visibles e inclusive poder ir realizando un rellenado para futuro parquizado.

El Presidente del cuerpo Fernando Muñiz dijo a Play Radios que “es algo muy importante por la problemática que tenemos y que es realidad, cuando hay un problema no hay que esconderlo sino buscarle solución”.

“Éste convenio habla del traslado de la basura a Ezeiza, una planta del Ceamse, y ya no queda acá… se trabajará después en la mejora del actual lugar”.

Respecto al no apoyo de parte del Bloque de LLA “expresan motivos de cosas poco claras y yo digo que estuvieron funcionarios municipales que hablaron y explicaron, el convenio marco habilita a muchas prestaciones, acá se firma uno específico que es sólo sobre el traslado, o no lo comprendieron o hay otra intencionalidad”.

Muñiz aprovechó a decir que éste convenio se puede dar de baja en cualquier momento y sin costo alguno para el municipio.

Para finalizar el presidente del Concejo confirmó que la apertura de sesiones ordinarias con el discurso del Intendente Blanstein será el próximo martes 10 a las 20 hs.