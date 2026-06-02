Ganadores mensuales del bono contribución del Club Ferro

El Club Ferrocarril Roca informa que el sábado 25 de abril se realizó el sorteo mensual del bono contribución por $ 1.000.000, correspondiente a la modalidad «Sale o Sale”.
Resultó ganadora la señora Norma Costa de Viera, con el Nº 2635, domiciliada en calle Pasteur 881 (Gano con el 1º premio).
Así mismo el Sábado 30 de mayo se realizó el sorteo mensual tambien por $ 1.000.000 correspondiente al Bono Contribución “Sale o Sale”, siendo ganadora Valeria Lettieri, con el Nº 7083, domiciliada en Barrio Las Verbenas casa 67 (Gano con el 4º premio).
El proximo sábado 27de junio de 2026 sortea el premio mensual de $ 1.000.000.“Sale o Sale “