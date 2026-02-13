Ganador del premio mensual del Bono Contribución del Club Ferro

El club Ferrocarril Roca entregó el premio mensual del mes de enero correspondiente al Bono Contribucion «sale o sale». El beneficiado fue Gustavo Palomino con el número 2639, quien ganó con el 4to premio, sorteado el sábado 31 de enero con un premio de $1.000.000.

El proximo sorteo será el sábado 28 de febrero de 2026 por $1.000.000