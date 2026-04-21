Futurtel informa actualización de planes a partir de junio

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores, a través de su área de Telecomunicaciones Futurtel, informa a sus asociados la actualización de los planes de internet, telefonía y servicios combinados, vigente a partir de junio de 2026.

Esta adecuación responde a la evolución de los costos operativos y al contexto económico actual, permitiendo sostener la calidad del servicio y continuar invirtiendo en infraestructura, especialmente en la expansión y mejora de la red de fibra óptica en la ciudad.

En este marco, se detallan los planes vigentes:

Planes de Fibra Óptica

FO 25 MB: $33.990

FO 50 MB: $38.990

FO 100 MB: $48.590

Plan Adulto Mayor

FO 25 MB: $16.990

CELF TV (Combos)

FO 25 MB + CELF TV: $38.990

FO 50 MB + CELF TV: $44.990

FO 100 MB + CELF TV: $56.990

Nuevos Planes Promocionales – MUNDIAL 2026

50 MB + TV + Pack Fútbol: $49.990

100 MB + TV + Pack Fútbol: $50.990

Consultar por planes adicionales y packs de TV disponibles.

Telefonía

Abono línea hogar / jubilado: $5.758

Abono profesional: $6.856

Abono comercial: $10.624

Abono gobierno: $10.479

Asimismo, se recuerda que el plan de 15 MB ha sido discontinuado para nuevas altas. Durante el proceso de transición, se otorgó una mejora temporal a 25 MB sin costo adicional, período que ya finalizó.Para más información o consultas, los asociados pueden comunicarse a través de los siguientes canales:

WhatsApp: 2244 483426 | Tel: 440213

Atención: lunes a viernes de 6:00 a 13:00 hs

Dirección: 25 de Mayo 513, Las Flores

Sitio web: www.coopelf.com.ar

Redes sociales: @coopelf

Cooperativa de Electricidad de Las Flores — Futurtel

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