Futurtel informa actualización de planes a partir de junio

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores, a través de su área de Telecomunicaciones Futurtel, informa a sus asociados la actualización de los planes de internet, telefonía y servicios combinados, vigente a partir de junio de 2026.
Esta adecuación responde a la evolución de los costos operativos y al contexto económico actual, permitiendo sostener la calidad del servicio y continuar invirtiendo en infraestructura, especialmente en la expansión y mejora de la red de fibra óptica en la ciudad.
En este marco, se detallan los planes vigentes:
Planes de Fibra Óptica
FO 25 MB: $33.990
FO 50 MB: $38.990
FO 100 MB: $48.590
Plan Adulto Mayor
FO 25 MB: $16.990
CELF TV (Combos)
FO 25 MB + CELF TV: $38.990
FO 50 MB + CELF TV: $44.990
FO 100 MB + CELF TV: $56.990
Nuevos Planes Promocionales – MUNDIAL 2026
50 MB + TV + Pack Fútbol: $49.990
100 MB + TV + Pack Fútbol: $50.990
Consultar por planes adicionales y packs de TV disponibles.
Telefonía
Abono línea hogar / jubilado: $5.758
Abono profesional: $6.856
Abono comercial: $10.624
Abono gobierno: $10.479
Asimismo, se recuerda que el plan de 15 MB ha sido discontinuado para nuevas altas. Durante el proceso de transición, se otorgó una mejora temporal a 25 MB sin costo adicional, período que ya finalizó.Para más información o consultas, los asociados pueden comunicarse a través de los siguientes canales:
WhatsApp: 2244 483426 | Tel: 440213
Atención: lunes a viernes de 6:00 a 13:00 hs
Dirección: 25 de Mayo 513, Las Flores
Sitio web: www.coopelf.com.ar
Redes sociales: @coopelf
Cooperativa de Electricidad de Las Flores — Futurtel
Más que Internet