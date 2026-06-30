FÚTBOL: TODOS LOS CAMPEONES DEL TORNEO APERTURA

La Secretaría de Deportes destaca la participación de los equipos finalistas del Torneo Apertura, que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores.

En las finales de vuelta se registraron los siguientes resultados:

En Sub 9, Juventud Deportiva (4) venció 2 a 0 a Juventud Unida (1), mientras que en Sub 11, Juventud Deportiva (3) derrotó 2 a 0 a El Taladro (0).

En Sub 13, en tanto, El Taladro superó 1 a 0 a Ferrocarril Roca, pero los “ferroviarios” se quedaron con el título por haber ganado 2 a 0 en el encuentro de ida; en Sub 15, El Taladro (1) se impuso 3 a 1 sobre Ferrocarril Roca (0) y en Sub 17, El Taladro (4) superó 1 a 0 a Ferrocarril Roca (1).

Con respecto a Primera División, Ferrocarril Roca, que en la ida triunfó 3 a 0, igualó 1 a 1 con El Taladro y se consagró campeón; y en la divisional superior Femenina, Ferrocarril Roca sacó ventaja en la ida al quedarse con la victoria por 1 a 0 frente a Juventud Deportiva, y en la revancha le alcanzó con empatar 0 a 0 para adueñarse del certamen.