Fútbol oficial de éste fin de semana

Este fin de semana tendrá continuidad el fútbol oficial de nuestra ciudad.

Tal cual lo indicado en el informe oficial de la Liga local, se disputará toda la fecha de todas las divisiones entre sábado y domingo. Las inferiores del sábado de sub 9 hasta reserva enfrentarán a Juventud Deportiva vs Atlético; El Hollín vs Juventud Unida y Ferro vs Barrio Traut.

El domingo será el turno de los partidos de primera, femenino (14 hs) y masculino (16 hs) y se medirán: Ferro vs Barrio Traut; Juventud Deportiva vs Atlético y El Hollín vs Juventud Unida.