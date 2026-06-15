Fundación Becaria Osvaldo J. Cattorini: «Ese granito de arena que hace la diferencia»

En un acto en el salón de la Sociedad Rural de Las Flores, el viernes por la tarde, se hizo entrega de las becas de la Fundación Osvaldo J. Cattorini.

Con más de 50 años ayudando y colaborando con la formación académica de jóvenes florenses, la fundación becaria continúa aportando su granito de arena en la comunidad.

En esta oportunidad, además de la renovación de las becas a varios alumnos, se incorporaron nuevos y se hizo entrega del “premio” al mejor promedio del año 2025, por intermedio de la fundación Marta Albanese -aportante de la Fundación Cattorini-. El mismo correspondió a Rosa Itatí Varela, hoy estudiante universitaria, quien finalizó sus estudios medios en la Escuela Agropecuaria con un promedio superior a 9.60, la distinción -equivalente a la suma de $200.000- fue entregada por Héctor García, representando a F. M. A.

Acompañaron a los alumnos y sus familias, representantes de la Sociedad Rural, Club de Leones, familia Suhurt – Cattorini, Secretaría de Educación Municipalidad de Las Flores, Intendente Municipal, fundación Marta Albanese, todos aportantes de la Fundación becaria. Además, la Directora de la Escuela Técnica N°1, con quien se trabaja en conjunto, así como con otros establecimientos educativos, según explicó Ana Claudia Cattorini.

Fue un momento de reconocimientos a los esfuerzos individuales y colectivos, porque cada buen alumno necesariamente tiene una familia que apoya y empuja su trayectoria. Un momento de gratitud hacia quienes creen que el crecimiento de las personas es a través de la educación, la formación constante, y la ayuda a quienes van por ese camino.

Priorizando e incentivando el estudio, la Fundación becaria Cattorini desde el año pasado, agrega actividades extras al aporte monetario, como charlas vocacionales, jornadas de cursos orientados a diversos temas que son también abiertos al alumnado florense en general, y que se implementan en el segundo cuatrimestre.

Con la educación como bandera, en un presente que cimente los pilares para el futuro de cada adolescente de la ciudad, la Fundación Becaria Osvaldo Cattorini, desde 1973, apoya, contiene, incentiva y continúa apostando en cada uno de esos chicos que se esfuerza, se preocupa y cree que podrá cambiar el mundo con sus conocimientos.