Fronteras Quartet se presenta en Cultura

El viernes 10 de julio, en la sala Hugo Mario Ianivelli, se presenta «Fronteras Quartet», proyecto musical Instrumental, de raíz folclórica pero con apertura a otros estilos, fusión, jazz, latin jazz, tango, música Rioplatense.

Conformado por los músicos del Ex Trio Fronteras, Matias Fourcade, (en Flauta Traversa, Armónica, Quena), Marcelo Zurdo Peralta, (en Batería, Percusión y accesorios), Santiago De Felipe, (en Bajo Electrico) y Chicky Noguera, (en Piano) y la incorporación de Santi de Felipe en Bajo.

El comienzo está pautado para las 21 hs en la Dirección de Cultura – Gral. Paz 570- y contará con 2 invitados de lujo que acompañarán esta presentación: Diego Suarez, músico instrumentista y Fernando Beccar como vocalista.

Las entradas se encuentran a la venta a $10.000 y pueden solicitarlas al 2244-483915. El valor en puerta será de $12.000.