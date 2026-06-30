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    Fronteras Quartet se presenta en Cultura

    El viernes 10 de julio, en la sala Hugo Mario Ianivelli, se presenta «Fronteras Quartet», proyecto musical Instrumental, de raíz folclórica pero con apertura a otros estilos, fusión, jazz, latin jazz, tango, música Rioplatense.

    Conformado por los músicos del Ex Trio Fronteras, Matias Fourcade, (en Flauta Traversa, Armónica, Quena), Marcelo Zurdo Peralta, (en Batería, Percusión y accesorios), Santiago De Felipe, (en Bajo Electrico) y Chicky Noguera, (en Piano) y la incorporación de Santi de Felipe en Bajo.

    El comienzo está pautado para las 21 hs en la Dirección de Cultura – Gral. Paz 570-  y contará con 2 invitados de lujo que acompañarán esta presentación: Diego Suarez, músico instrumentista y Fernando Beccar como vocalista.

    Las entradas se encuentran a la venta a $10.000 y pueden solicitarlas al 2244-483915. El valor en puerta será de $12.000.

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