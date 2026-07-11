«Fronteras Quartet» regaló una noche musical de «galera y frac» para los oídos

Anoche a las 21hs, y con una persistente lluvia cayendo sobre la ciudad, la Sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección de Cultura se «engalanó» con un espectáculo musical digno de los mejores teatros pero que no sorprende porque ya el público florense sabe de las cualidades artísticas de quienes lo brindaron.

Muy buena cantidad de público fue testigo del espectáculo brindado por Fronteras Quartet (Ex Trio Fronteras) ahora con la incorporación de Santi de Felipe en Bajo quedando la formación con: Matias Fourcade, (Flauta Traversa, Armónica, Quena). Marcelo Zurdo Peralta, (Batería, Percusión, accesorios). Santiago De Felipe, (Bajo Electrico). Chicky Noguera, (Piano).

Fronteras Quartet, repasó un repertorio musical Instrumental, de raíz folclórica pero con apertura a otros estilos, fusión, jazz, latin jazz, tango, candombe, música Rioplatense y hasta un cierre de cumbia colombiana pero con el excelente particular estilo del cuarteto,

Para hacer aún mas completa la noche, actuaron como invitados Diego Suarez, como musico instrumentista y Fernando Beccar como vocalista.

El enorme virtuosismo de cada uno de los músicos no hizo mas que deleitar a cada uno de los presentes que, sin importar la duración del show, se quedaron con ganas de más.