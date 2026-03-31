FLORENSES CAMPEONES EN PATÍN Y BOCHAS

BOCHAS: LAS FLORES CAMPEÓN DEL ZONAL DE TRÍOS VETERANOS

La Secretaría de Deportes hace mención al título obtenido por Luis Kopp, Luis Urruchúa, Oscar Castro y Alfredo Cabanne, el domingo 29 de marzo en la localidad de General Alvear.

Los representantes de la Asociación de Bochas de Las Flores se impusieron en el certamen zonal de la categoría Tríos Veteranos, tras vencer 15 a 13 a Saladillo y 15 a 10 a los dueños de casa. De esta manera, los florenses nos representarán en el campeonato Provincial, que tendrá lugar el 17 de abril en San Nicolás.

TRES PATINADORAS DEL CLUB JUVENTUD DEPORTIVA CAMPEONAS METROPOLITANAS

Por otra parte, se resalta la participación de las representantes del Club Juventud Deportiva en el Torneo Metropolitano “B” de Patín Artístico, que se llevó a cabo el sábado 28 de marzo en las instalaciones del Parque Olímpico de la Juventud de Capital Federal.

Las alumnas de la técnica Camila Mendiondo cumplieron una excelente actuación, consagrándose campeonas Juana Cantet (Promocional Junior 17 y 18 años), Carola Siri (Promocional Cadetas 14 y 15 años) y Mía Mercere (Promocional Juvenil 16 años), mientras que Paz Dorronsoro ocupó la tercera ubicación en la categoría Tercera Cadetas (14 y 15 años).