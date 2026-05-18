Flor y el Pala, creadores de Alfajores PO!, «ir a eventos nos ayuda muchísimo»

Flor y el “Pala” son los creadores de los alfajores artesanales PO! Ellos son emprendedores florenses y en apenas dos años –que cumplirán en unos días- del lanzamiento y la venta de los primeros alfajores, ya tienen un negocio que crece dia a dia. Hoy de visita en Play Radios repasaron como comenzaron con este emprendimiento que hoy los tiene trabajando felices y sin descanso.

No es suerte, es dedicación, trabajo duro y ganas de seguir buscando mejorar y crear nuevos productos. Los alfajores PO! Se caracterizan por tener un generoso corazón de dulce de leche, con 10 variedades para elegir, ahora los chicos presentaron el de café supremo, un alfajor blanco con un sutil gusto a café que solo al abrirlo ya te transporta con su aroma.

Los chicos además, participan de eventos gastronómicos y compiten con sus alfajores donde han obtenido ya dos importantes premios. Uno en Suipacha, “ganamos el premio al mejor alfajor blanco de ron y nuez. Y en la fiesta regional del alfajor, quedamos segundos”, explicó el Pala. “Ese premio es muy importante porque ahí no hay categorías, fueron 77 los participantes y salimos en el puesto 2, se eligen los tres mejores”, agregó.

Esto generó un boom de ventas y lluvia de pedidos de todo el país, por eso –cuentan- nos ayuda muchísimo estar en los eventos. Razon por la cual también, esta semana lanzan su tienda nube, donde se podrá hacer pedidos desde cualquier lugar de Argentina.

Si bien el crecimiento de los chicos es exponencial, señalan que no es tan fácil, “necesitamos habilitaciones nacionales para vender en otros lugares, como en la costa –que no pudimos estar este verano- agregar maquinarias, agrandar el espacio, tener más gente trabajando. Hoy somos 4 pero trabajamos como si fuéramos 100, standarizamos las tareas, el proceso productivo, pero sigue siendo artesanal”. Además, los chicos hacen referencia a la difícil situación en general que se vive, hay menos consumo de la gente, no existe mucha financiación para mejorar la producción, si bien necesitarían más gente, ahora no se puede.

“Vamos paso a paso porque si agrandamos la estructura después hay que mantenerla. Es un aprendizaje día a día, ahora estamos para hacer la habilitación nacional para poder vender en otras provincias y expandirnos”.

Hoy los alfajores artesanales PO! se comercializan en más de 60 puntos de venta en Las Flores, tambien se consiguen en La Plata, donde tienen una gran aceptacion. Para comprar por caja en fabrca los chicos venden x6 y x 12, por unidad en los comercios.

Seguilos en redes como @po_alfajores