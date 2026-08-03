Flor Panattieri, coordinadora Plan Fines: «Es una secundaria distinta donde egresan más de 100 personas por año»

Sin dudas una oportunidad para terminar estudios secundarios en nuestra ciudad es el Plan FinEs, donde los mayores de 18 años pueden completar sus estudios y obtener el título oficial, respaldado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia.

Florencia Panattieri, Directora en nuestra ciudad, coordinadora de las comisiones donde cada año egresan alrededor de 100 personas, destacó hoy en Play Radios la importancia de este programa: “es una herramienta de política pública para poder terminar el secundario, donde egresan casi 100 personas por año. Primero se acercaban personas grandes hoy también hay muchos jóvenes”.

El programa funciona, además, como acompañamiento para que cada alumno que ingresa termine satisfactoriamente su trayectoria educativa. “No es una secundaria común, ni una segunda oportunidad, es distinta. Acompañamos desde donde podemos, hay una contención absoluta, ya que hay gente que además tiene más de un trabajo y llega a las 6 de la tarde de trabajar todo el día. Hay que acompañar, entender…”, expresó Florencia.

La modalidad del FinEs es de corte cuatrimestral, por eso hay inscripciones en febrero-marzo, y otro periodo de inscripción ahora en agosto: “Se pueden acercar Lunes, miércoles y jueves desde las 18 hs en la escuela 1, y se anotan. Les decimos que necesitan, depende de la trayectoria que tenga cada uno”, explicó la coordinadora.

Desde este año, también, se empezó a trabajar con el centro de Formación Laboral y Profesional para articular una serie de cursos, ahora se realiza el de habilidades digitales, en el marco de la materia prácticas digitales, “van a poder hacer ese curso mientras terminan el secundario, y el año que viene ya charlamos para el curso de acompañante terapéutico. La idea es que no se vayan con solo el título, entonces estos cursos vienen a suplir un poco la continuidad de estudio”, comentó Florencia. Permitiendo de esta forma una posibilidad más en el mercado laborar para quienes ya les parece mucho continuar con una carrera terciaria posterior.

Otra novedad es la apertura nuevamente de un curso de horario vespertino, que funcionará en el Espacio de la Memoria: “hace unos años hicimos una comisión de tarde, es la única que tenemos en ese horario, y ahora empezamos de nuevo, de 13 a 17 hs, en el espacio de la memoria, es hermoso, es diferente. Por el sentido de pertenencia del lugar”.

Siempre mejorando la calidad educativa e igualando oportunidades se fueron sumando otras materias como Educacion Física, artística y también natación, “vamos saliendo un poco del aula, es sacar la cabeza de la hoja y hacer otras actividades”, explicó la coordinadora.

Vale destacar que el título que se obtiene al egresar de FinEs es Bachiller en ciencias sociales. Y al finalizar cada ciclo, se hace un acto de egresado, que es un acto de gala en el Teatro, con entrega de reconocimiento al mejor promedio, mejor compañero….” como se merece todo el esfuerzo que significa haber terminado el secundario”.

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