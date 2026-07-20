FINALIZA LA TECNICATURA EN GESTIÓN DE PYMES DICTADA EN NUESTRA CIUDAD POR LA UNIVERSIDAD QUILMES

El intendente Fabián Blanstein, junto a la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, y el concejal Rogelio Díaz, acompañaron a los alumnos en la última clase de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, dictada en nuestra ciudad por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

Esta tecnicatura se convirtió en la primera oferta académica de nivel superior concretada en Las Flores mediante el convenio con el Programa Puentes de la provincia de Buenos Aires.

Desde la gestión municipal se subrayó que potenciar el desarrollo local pasa, inevitablemente, por fortalecer el ecosistema de PyMEs, comercios y emprendedores, quienes se constituyen como un motor clave en la generación de empleo genuino en el territorio.

Con la culminación de esta carrera universitaria, se reafirma el compromiso político y pedagógico con el arraigo, brindando oportunidades concretas de estudio y aprendizaje para los florenses.

Felicitaciones a los egresados.