Fin de semana con fiestas populares por todos lados

El territorio bonaerense vivirá un fin de semana largo cargado de color y tradición. Del viernes 1 al domingo 3 de mayo, decenas de localidades bonaerenses organizan fiestas y eventos para disfrutar del feriado por el Día del Trabajador y atraer tanto a turistas como a familias.

De esta manera, se destacan diversas propuestas a lo largo del territorio.

Las Flores cuenta con la fiesta criolla y baile campero que organiza el Centro Tradicionalista La Tacuara el viernes 1.

En Cazón, partido de Saladillo, se celebrará la Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente el sábado 2 y domingo 3.

Por su parte, en San Antonio de Areco tendrá lugar la Fiesta Regional del Alfajor durante esas mismas jornadas.

Uribelarrea, en Cañuelas, será sede de la Fiesta del Costillar Criollo el viernes 1, mientras que en Capitán Sarmiento se realizará la Fiesta Regional del Guiso Campero ese mismo día.

Chascomús organizará la Fiesta de la Empanada Campera el sábado 2, y Tapalqué llevará adelante la Fiesta Provincial de Artesanos durante los tres días del fin de semana.

En Brandsen se desarrollará la Fiesta Provincial del Carruaje el domingo 3. Por su parte, La Plata contará con una agenda variada que incluye La Plata Cumbia el sábado 2, el Festival Nacional de Cuarteto el viernes 1, La Noche de las Ferias el sábado 2 y un Desfile de Mascotas el domingo 3.

También habrá celebraciones en Alejandro Korn, partido de San Vicente, con la Fiesta de la Ciudad durante el sábado y domingo, y en Avellaneda con Birra Palooza en esas mismas fechas. Claromecó, en Tres Arroyos, presentará Claromecó Fungi del 1 al 3 de mayo, mientras que Tornquist será sede de una Expo Rural durante todo el fin de semana. En Mercedes, en tanto, se realizará un Festival de Food Trucks el viernes 1.

Además, se llevarán a cabo peñas folclóricas en Saladillo y Berisso, cabalgatas en Pigüé, exposiciones de autos clásicos en Puán y eventos temáticos como la Experiencia Isla Medieval en Tandil, junto con exposiciones de cómics en Banfield y Llavallol.

Estas fiestas combinan gastronomía típica argentina, artesanías, música en vivo y actividades al aire libre, ideales para aprovechar el fin de semana largo. Muchas de ellas cuentan con entrada libre y gratuita, aunque se recomienda consultar horarios y condiciones climáticas en cada municipio.

El fin de semana largo se presenta como una excelente oportunidad para realizar escapadas cortas desde la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano hacia los pueblos bonaerenses, apoyar el turismo regional y disfrutar de las tradiciones que identifican a la provincia.