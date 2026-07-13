Fiestas Patronales: el jueves celebramos a la Virgen del Carmen

Este jueves 16 de julio, Día de la virgen del Carmen, la Parroquia Nuestra Señora del Carmen informa las actividades y horarios de celebración de nuestra Santa Patrona. «Bajo tu manto, Virgen del Carmen, encontramos paz».

El miércoles 15, se rezará un rosario cada media hora, en la vigilia a nuestra señora del Carmen, de 8:30 hs a 18:30 hs. – anotarse en secretaría parroquial-.

El jueves 16, la procesión y misa será a las 14:30 hs., al finalizar intervención de los alumnos del colegio San Miguel, y posteriormente el tradicional chocolate en el templo parroquial.

Programa completo de la novena: