Festival Patrio en El Biguá

El lunes 25 de mayo, pre apertura del parador El Biguá con un gran Festival Patrio. Desde las 12:30 hs un encuentro para compartir, para disfrutar nuestras tradiciones, música, sabores y cultura.

Con presentaciones en vivo durante toda la jornada de, Santi De Felipe, Mal Trago, Camila Carabajal, El Entrevero, ballet La Tacuara, Corazon Agrario. Además comidas patrias y feria de emprendedores y artesanos locales.

La Asociación para el Desarrollo de Las Flores junto a El Biguá, invitan a vivir el 25 de mayo en un lugar único, acércate al parador y almacén florense, en el Parque Plaza Montero, en familia o con amigos, “celebremos nuestra historia, nuestra gente y nuestras raíces”.