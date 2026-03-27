Fernando Godoy, tesorero Cooperadora del Hospital: “Dejemos de jugar en redes. Veremos que decide la justicia”

Esta mañana los integrantes de la Cooperadora del hospital de Las Flores, brindaron una conferencia de prensa donde se refirieron a la fiesta criolla desarrollada el pasado fin de semana -20, 21 y 22 de marzo-. Y donde hicieron referencia a las acusaciones realizadas en redes sociales por un presunto robo ocurrido durante el evento.

En relación al supuesto hecho el presidente de la institución, Luis D´Agostino, acompañado por el tesorero, Fernando Godoy y la secretaria, Bety Albarello contaron lo que sucedió e informaron que se hizo la denuncia ante la sub DDI local.

Puntualmente Godoy expresó su enojo por cómo habían criticado, muchos sin saber, solo por seguir un comentario. “Mucha gente que critica ni compro la entrada, ni fue al evento, ni colaboró comprando carne”, dijo. “Dejemos de jugar en redes. No debería ser gratis ensuciar por ensuciar”.

Hizo hincapié en todo el trabajo que se hace para lograr un evento como este, que es todo sin ayuda municipal ni de terceros. Además, para la realización todo fue comprado en la ciudad, “solo algunos artistas y un sonido por requerimiento del artista vino de afuera”. En este sentido el tesorero explicó que un evento tan grande sale mucho dinero y que se ensucie el nombre y el trabajo de tanta gente opacó toda la fiesta. “Estoy muy enojado, fueron momentos muy difíciles para nosotros, mientras la gente opinaba nosotros juntábamos los fondos para hacer el evento, además hubo otras instituciones trabajando en la fiesta”, agregó.

Por otra parte, reiteró que fueron ellos quienes hicieron la denuncia. “La justicia sabrá que tendrá que hacer. Los números están, los tickets también, cuando pidan las pruebas tenemos todo”. También confirmó que la persona en cuestión presentó su renuncia indeclinable el lunes, alegando cuestiones personales.

Sobre el balance final explicaron que todavía no se encuentra terminado debido a que recién han pasado solo dos días hábiles y aún faltan pagar algunas cosas. Detallaron las obras realizadas con la ganancia de la fiesta anterior y aseguraron que pese al clima que complico la realización de la fiesta en su totalidad, este año igualmente dejará un saldo positivo.

Audio conferencia completa: