Fernando Calles: «Hoy en Folclore… con «Los del Monte» va a ser una de esas noches donde la gente se va a cantar todo»

Con una gran programación mes a mes, el ciclo Folclore para Escuchar transita este año su 20° temporada con la misma calidad artistica en cada presentación, que el primer día.

Hoy Fernando Calles, creador y productor del ciclo, nos invita a la edición de junio a realizarse esta noche en el Salón Rojo Municipal, con la presentación de Los del Monte. Un dúo de artistas de renombre provenientes de la vecina localidad de San Miguel del Monte.

Se trata de los hermanos Esteban y Hugo Gargiulo, quienes en sus inicios interpretaban piezas del cancionero popular tradicional de artistas como Los Chalchaleros, Jorge Cafrune, Mercedes Sosa. En la actualidad, después de algunos años en pausa, continúan con la misma fuerza y estilo propio que los caracteriza. Esta noche, Los del Monte se presentan por primera vez en el ciclo tradicionalista por excelencia en la ciudad, acompañados por un tercer músico que los acompañará con un repertorio variado y original reflejando costumbres y paisajes bien nuestros. “Son muy buenos artistas, personas muy agradables asi que van a brindar un gran espectáculo”, apuntó Fernando. «Creo que la de hoy va a ser una de esas noches donde la gente se va a cantar todo».

Este viernes 26, desde las 21 hs en el Salón Rojo de la Municipalidad de Las Flores, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.