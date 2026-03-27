Fernando Calles: «hoy comenzamos la 20° temporada de Folclore para Escuchar, con amigos»

Esta noche, viernes 27 de marzo desde las 21 hs, se da inicio a la 20° temporada consecutiva de Folclore para Escuchar. El ciclo creado y conducido por Fernando Calles, en su arranque del 2026 presenta a destacados artistas florenses que fueron finalistas del último pre Cosquin. Se trata de Juan Carlos “Coqui” Sondón y Ezequiel “Negrito” Ailán, quienes participaron en el festival nacional con canciones inéditas y “tuvieron que presentarla y defenderla. Coqui es un tremendo poeta, el negrito tiene un gran recorrido de vida que se ve y se escucha en sus letras”, señaló Fernando en su clásica invitación hoy en Play Radios.

Para un comienzo excepcional, Fernando eligió a dos músicos bien nuestros, talentosos, buena gente y con garantía de éxito en su presentación.

La cita es a las 21 hs en el salón Rojo Municipal, “las puertas se abren después de 20:30 y hay lugar para todos, trataremos de ser puntuales para el comienzo”, agregó el conductor.

Como todos los años, la entrada es libre y gratuita. “Los esperamos, comenzamos la temporada 20 con amigos, que nos regalarán una velada muy linda”.