Feriado por el Día del Trabajador muy tranquilo: se viajó y gastó menos

El fin de semana largo por el Día del Trabajador no logró superar expectativas para el turismo que, en lo que va del año, ha venido disminuyendo en cada fin de semana largo.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que durante el feriado por el Día del Trabajador se movilizaron poco más de 1 millón de turistas por todo el país. Se trata de una cantidad un 8% más chica que el año pasado, cuando hubo un feriado puente extra. Las perspectivas para las vacaciones de invierno no son buenas.

Según el relevamiento de la cámara empresaria, el cuarto fin de semana largo del año movilizó a 1.066.464 turistas que generaron un impacto económico directo de $235.008 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras. Estos datos muestran una caída del 8% respecto al año pasado y del 1,6% en el impacto económico.

“El fin de semana largo del Día del Trabajador mostró una desaceleración en la actividad turística. Se viajó menos, con estadías más cortas (dos días en promedio) y un gasto real en baja“, expresaron desde la CAME. Según su análisis, la principal característica de la jornada fue la “fuerte segmentación territorial de la demanda”. “El movimiento no se distribuyó de manera homogénea, sino que se concentró en destinos con eventos puntuales, propuestas diferenciales o atractivos consolidados”, aseguraron.

Otro de los motores de la actividad fueron las billeteras virtuales ya que, según la CAME, “el fin de semana largo marcó un nuevo récord en el uso de medios de pago digitales“. Las promociones y reintegros a través de aplicaciones como MODO, BNA+, Mercado Pago y Cuenta DNI “volvieron a ser determinantes en la decisión de gasto”, sostuvieron desde la entidad.Lo cierto es que el fin de semana largo por el Día del Trabajador fue el menos impactante para la actividad turística en lo que va del año. Ahora, el próximo feriado del calendario es el del 25 de Mayo.